A 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (27) em votação apertada, por 3 a 2, que as provas colhidas em gravação ambiental orientada pelo Ministério Público Estadual (MP-GO) devem ser mantidas nos processos decorrentes da Operação Poltergeist, deflagrada em abril de 2015. O entendimento tem caráter definitivo e não cabe recurso para o plenário da Corte.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nO acórdão atende a recurso interposto pelo MP-GO e derruba decisão anterior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que anulou as gravações com o entendimento de que a produção de prova com “colaboração de órgão estatal de persecução criminal” representa “violação de direitos e garantias do cidadão”. Os registros foram feitos por um dos réus, ainda durante as investigações, que usou equipamentos e orientações fornecidos pelo MP-GO.