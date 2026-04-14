Ex-prefeito de Iporá, Naçoitan Leite: áudio foi divulgado após a derrota de Jair Bolsonaro na disputa eleitoral (Fábio Lima / O Popular)\nO Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o ex-prefeito de Iporá Naçoitan Leite comece a cumprir a pena após ser condenado por defender, em áudio, "eliminar" o presidente Luiz Inácio Lula (PT), que foi vitorioso nas eleições daquele ano, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ao invés da prisão, o político deverá ajudar a pagar uma indenização de R$ 5 milhões, ficará proibido de usar as redes sociais e terá de fazer um curso sobre democracia.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do ex-prefeito sobre a decisão, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes em 9 de abril de 2026, após o trânsito em julgado da ação penal ocorrido em 27 de março de 2026. Dessa forma, não cabe mais recurso da decisão.