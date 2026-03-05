A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.\nOs ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes, que na última segunda-feira (2) já havia negado o pedido de prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro, apontando que o presídio tem estrutura suficiente para suprir as necessidades médicas do ex-presidente.\nO julgamento em plenário virtual se encerra nesta quinta-feira (5) e envolve a Primeira Turma do STF. Ainda falta o voto da ministra Cármen Lúcia.\nMovimentos de Wilder despertam interesse pelas eleições em Goiás\nO arranjo que fez Zacharias voltar à base e se filiar ao MDB para disputar o Senado\nMarconi aposta em plano de governo para furar polarização entre caiadistas e bolsonaristas