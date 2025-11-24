A maioria da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou na manhã desta segunda-feira (24) para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nMoraes, relator do caso, reafirmou a sua decisão de prender Bolsonaro e defendeu que os demais ministros da turma validem a medida. Em seguida, Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o relator em seus votos, formando a maioria a favor da prisão.\nBolsonaro é preso pela PF preventivamente na reta final de processo da trama golpista\nEntenda a prisão de Bolsonaro e os próximos passos\nCaiado critica prisão de Bolsonaro e classifica como 'triste capítulo da política nacional'\nResta o voto de Cármen Lúcia. Luiz Fux migrou recentmente da Primeira para a Segunda Turma.\nOs ministros do colegiado se manifestam sobre a medida judicial em sessão que começou às 8h e vai até as 20h no plenário virtual —sistema no qual os magistrados votam sem a realização de debates.