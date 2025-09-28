O STF (Supremo Tribunal Federal) enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional propondo um reajuste anual de 8% aos servidores do Judiciário entre 2026 e 2028. O texto foi enviado à Câmara dos Deputados na quarta-feira (24).\nO IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial do país, tem acumulado de 5,13% em 12 meses até agosto, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\n"A proposição busca assegurar condições adequadas de trabalho, valorizar os profissionais e fortalecer a atratividade e a permanência de servidores qualificados nas carreiras do Poder Judiciário da União, contribuindo para o aprimoramento da gestão de pessoas e da eficiência institucional", justificou o STF na exposição de motivos do projeto.\nSegundo o documento, a evasão de profissionais "tem ocorrido tanto para outros órgãos e entidades do setor público, cujas carreiras são mais reconhecidas e valorizadas, quanto para a iniciativa privada, em especial no caso de profissionais de áreas como direito e tecnologia da informação, cujos perfis são altamente demandados e valorizados no mercado".