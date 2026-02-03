A Prefeitura de Goiânia encerrou o primeiro ano da gestão de Sandro Mabel (UB) com registro de superávit, mas em valor abaixo do esperado pela administração ao longo do exercício. Apesar da expectativa de fechamento com saldo positivo de pelo menos R$ 1 bilhão, o resultado primário ficou em R$ 620,9 milhões, acima da meta estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, que estimou déficit de R$ 11,5 milhões.\nA administração contou com receitas realizadas no valor de R$ 10,026 bilhões e despesas empenhadas de R$ 9,4 bilhões, o que resultou em superávit orçamentário de R$ 583,1 milhões. O dado fica abaixo do resultado primário por considerar todas as arrecadações e gastos, inclusive juros e correção monetária. O resultado primário representa apenas o saldo do caixa da gestão pública.