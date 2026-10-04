Tarcísio de Freitas (Republicanos), 51, vai governar o Estado de São Paulo por mais quatro anos. O atual mandatário garantiu sua reeleição no primeiro turno, em vitória sobre o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Às 19h41, com 90,02% das urnas apuradas, o governador tinha 62,85% dos votos válidos, contra 36,22% do adversário petista.\nA última vez que a eleição havia sido resolvida no primeiro turno foi em 2014, quando o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), na época filiado ao PSDB e disputando a reeleição, obteve 12,2 milhões de votos, 57,31% dos válidos, na etapa inicial.\nAo longo de uma campanha eleitoral monótona, o governador, bem avaliado, limitou sua exposição para evitar erros, e o ex-ministro do presidente Lula (PT) não conseguiu superar limitações em um estado com maioria antipetista.