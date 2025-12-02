O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) aprovou o envio de alerta ao governo estadual sobre o desequilíbrio nas contas de 2025 e a necessidade de ajuste fiscal. O documento integra processo que analisa os dados da execução orçamentária do 4º bimestre, que, conforme já havia mostrado O POPULAR no início de novembro, aponta déficits primário de R$ 2,46 bilhões e nominal de R$ 2,23 bilhões.\nA instrução técnica do processo que analisa o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre aponta desequilíbrio no balanço dos últimos 12 meses e descumprimento de metas fiscais, e recomenda limitação de empenhos no final deste ano.\nNo texto do alerta, o tribunal cita artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Constituição Federal. Ao comentar a decisão do TCE-GO, a Secretaria Estadual da Economia reafirmou que os dados das despesas representam decisão do governo de uso da poupança acumulada em exercícios anteriores e diz que está cumprindo as determinações legais.