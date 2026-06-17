O plenário do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) aprovou nesta terça-feira (16), por unanimidade, as contas da gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), no fechamento do último ano de 2025. A corte emitiu parecer prévio favorável aos dados, apesar do registro de déficit primário de R$ 4,45 bilhões. Para o relator, conselheiro Sebastião Tejota, o resultado não representa “desequilíbrio estrutural”.\nO relatório aprovado pelos conselheiros será encaminhado para deliberação da Assembleia Legislativa (Alego) e aponta que o estado manteve o cumprimento dos principais marcos de legalidade, responsabilidade fiscal e vinculações constitucionais, preservando sua capacidade de financiar políticas públicas e realizar investimentos em áreas estratégicas. Diretamente sobre o déficit, o relator admite os argumentos da gestão, relativos ao aumento de despesas com recursos acumulados desde 2019.