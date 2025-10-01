Assinado por cinco técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), o relatório parcial de auditoria do leilão da Companhia Celg de Participações (CelgPar) aponta subavaliação de pelo menos R$ 44 milhões nos ativos da empresa que vão à venda nesta sexta-feira (3). Em outras duas metodologias, a desvalorização indicada varia de R$ 110 milhões a R$ 198,9 milhões.\nOs ativos da companhia, divididos em quatro lotes, têm lance mínimo de R$ 194 milhões, enquanto o relatório do TCE-GO avalia que os preços deveriam ser de pelo menos R$ 238,3 milhões, podendo chegar a R$ 392 milhões. As providências após a notificação do tribunal geraram crise entre a direção da companhia e o governo de Goiás, culminando com a exoneração de dois integrantes da cúpula da empresa, como o POPULAR vem mostrando desde sexta-feira (26).