O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) voltou a propor a criação de novos cargos comissionados, de direção e funções de confiança em projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A matéria prevê a instituição de 40 postos de diferentes tipos, além de reajuste salarial aos assistente técnico especializados, com impacto financeiro de R$ 7,661 milhões.\nA proposta representa a terceira vez apenas neste ano em que a corte de contas amplia o número de seus cargos, além da remuneração dos servidores. Em janeiro, houve abertura de 26 novos comissionados e elevação de salários para até R$ 25,3 mil a determinadas categorias, com custo anual estimado em R$ 11,6 milhões. Já em junho, outro projeto definiu oito mudanças, entre ampliações de gratificações e a criação de 26 cargos, ao custo de R$ 56,3 milhões.