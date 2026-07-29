O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM/GO) determinou nesta terça-feira (28) a suspensão de novos repasses financeiros pela Prefeitura de Goiânia ao Instituto Léo Moura Sports. A medida cautelar, assinada pelo conselheiro Humberto Aidar, atendeu representação do Ministério Público de Contas, que apontou indícios de “graves irregularidades”, incluindo suposto superfaturamento e falhas na prestação de contas de projetos esportivos.\nNa decisão monocrática, o relator apontou que a entidade já é alvo de investigações federais, conduzidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), por falsificação de orçamentos e falta de comprovação de serviços entregues. Diante do risco de dano ao erário, o conselheiro definiu que o prefeito Sandro Mabel (UB) deve interromper transferências até que as auditorias administrativas de 2023 e 2024 sejam finalizadas.