O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) identificou inconsistências na minuta do termo de ajustamento de gestão (TAG) apresentada pela Prefeitura de Goiânia para recuperação da Companhia de Urbanização (Comurg). Com isso, o órgão de controle determinou a realização de mesa técnica para análise e possível reformulação do documento. Entre os apontamentos estão a necessidade de adequar o cronograma de ações e fortalecer medidas para acompanhar o cumprimento do acordo.\nEm despacho de 16 de outubro, o conselheiro Valcenôr Braz, relator do caso, acolheu as recomendações feitas pela Secretaria de Controle Externo de Contas, unidade técnica do tribunal. A área apontou que a minuta, “tal como apresentada, não reúne condições de aprovação”, recomendando a sua reformulação em mesa técnica, para que o futuro TAG “possa refletir compromissos exequíveis e em conformidade com as normas aplicáveis”.