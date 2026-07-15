O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) tende a liberar nesta quarta-feira (15) a contratação de empresa para apoio operacional à gestão do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas), a partir de pregão eletrônico realizado em janeiro pela Prefeitura de Goiânia, no valor de R$ 10,63 milhões. O conselheiro relator do processo, Humberto Aidar, adiantou ao POPULAR que votará pela revogação de decisão liminar de março que havia paralisado a contratação.\nO processo no TCM-GO seria julgado no dia 1º de julho pelo pleno, mas foi retirado de pauta por Aidar depois que o prefeito Sandro Mabel (UB) foi à sessão pedir a liberação do contrato e reafirmou, em sustentação oral, a ameaça de fechar o Imas.\nSe o voto for seguido pela maioria do pleno do TCM-GO, a Prefeitura ainda enfrentará uma outra liminar, da Justiça Estadual, que também suspendeu a homologação do pregão. Se conseguir reverter a decisão inicial, assinará por fim o contrato com a empresa mineira Total Assistência Médica Hospitalar, que venceu a licitação.