O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) deve notificar a Prefeitura de Goiânia ainda esta semana indicando que o Paço cumpre 60% dos critérios estabelecidos para a transparência e rastreabilidade das emendas impositivas dos vereadores da capital. As regras seguem recentes determinações do Supremo Tribunal Federal (STF), feitas pelo ministro Flávio Dino, e resolução do próprio TCM-GO, editada a partir da medida tomada pelo STF.\nA notificação ocorre após a Prefeitura responder a um questionário autoavaliativo, elaborado pela corte de contas, no qual foram feitas perguntas relacionadas ao atendimento dos parâmetros para a execução das indicações. Segundo informações do tribunal, A Prefeitura declarou, no documento, cumprir a decisão integralmente, o que é contestado.\nAs informações solicitadas pela corte de contas haviam sido encaminhadas pelo Executivo no dia 2 de março, e desde então estavam em processo de validação técnica. Entretanto, a fiscalização do tribunal concluiu que o Paço não cumpre determinações previstas.