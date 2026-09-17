O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) liberou, nesta quarta-feira (16), a continuidade do processo de contratação de empresa para apoio operacional do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas). De acordo com a presidente do Imas, Gardene Moreira, a expectativa é de que o posicionamento do TCM-GO contribua para derrubar uma determinação da Justiça estadual, que também suspendeu a assinatura do contrato.\nNa sessão desta quarta, o relator do caso, conselheiro Humberto Aidar, apresentou voto pela liberação da assinatura do contrato e foi seguido pela a maior parte dos colegas. O único que votou contra foi Fabrício Motta. A matéria tramita no TCM-GO desde janeiro e teve análise adiada nos últimos dois meses devido a pedidos de vistas feitos por membros do órgão de controle.