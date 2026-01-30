O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) determinou, em medida cautelar, que o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), não realize o repasse de emenda impositiva de R$ 1,8 milhão, destinada ao Instituto Goiano de Serviços (IGS) por indicação do vereador Henrique Alves (MDB), para atividades na área de saúde. A análise da área técnica da corte, incluída na decisão, menciona reportagens exclusivas sobre o caso publicadas pelo POPULAR em 14 e 16 de janeiro.\nO relator é o conselheiro Humberto Aidar, que afirmou em seu voto que a análise preliminar indica que o IGS não apresenta histórico de atuação ou capacidade operacional que justifique o recebimento de recursos dessa magnitude de forma imediata. O texto também aponta que a ausência de comprovação documental mínima sobre a viabilidade da execução do plano de trabalho reforça a necessidade da cautelar.