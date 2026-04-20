Escalado para comandar projetos na área de tecnologia, dentro da estratégia de imprimir uma marca à gestão do governador Daniel Vilela (MDB), o futuro presidente da Goiás Tecnologia, João Grego, diz que a nova estatal terá como missões dar um salto no projeto de inteligência artificial contra o crime, ampliar serviços digitais e integrar sistemas da administração.\n“O governador me disse que quer promover uma grande transformação digital no Estado de Goiás. Isso soou como música no meu ouvido”, afirma o empresário e cientista da computação. Ao POPULAR ele deu detalhes dos projetos prioritários da futura empresa pública, que será resultado da união da Goiás Telecom com a Planalto Solar Park (ambas estatais).\nGrego também respondeu a questionamentos sobre uso de dados e planejamento do programa IA Contra o Crime. No início deste mês, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) suspendeu programa do governo estadual de videomonitoramento inteligente com reconhecimento facial e integração de dados que vinha sendo implantado pela mesma empresa que atua em Goiás.