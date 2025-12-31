Secretário da Fazenda de Goiânia, Valdivino Oliveira afirma que a Prefeitura tem expectativa de aumentar a nota de Capacidade de Pagamento (Capag) junto ao Tesouro Nacional de C para B ou A em 2026, com o objetivo de buscar empréstimo com aval da União para investir em grandes obras. O Paço Municipal já tem o crédito contratado em 2024, por Rogério Cruz (SD), de R$ 710 milhões. Oliveira disse que a Prefeitura usou apenas 30% do recurso e o restante deve ser aplicado em 2026. O auxiliar do prefeito Sandro Mabel (UB) conversou com o POPULAR na terça (30) e na quarta-feira (31).\nA Sefaz está fazendo um contingenciamento de despesa para alcançar Capag B em 2026. O índice de poupança corrente do município tem que ficar em até 95%. Vai conseguir?\nA grande dificuldade é que isso é a média de três anos, 2023 entra com 20% da despesa corrente, 2024 entra com 30%, e todo o nosso esforço em 2025 pesa 50%. Mesmo que tenhamos feito um esforço grande para ser uma prefeitura superavitária, por ser uma média ponderada de três anos, é muito difícil atingir os 95%. Por isso, nós tivemos que fazer uma contenção muito grande em novembro e dezembro para chegar na média dos três anos em 95%. Nós tivemos anos que a Prefeitura chegou a empenhar em despesa corrente 107%. Só com calamidade nós conseguiríamos chegar à Capag B.