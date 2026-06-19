O presidente da Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia, Cabo Senna (Mobiliza), disse ao POPULAR nesta quinta-feira (18) que “não se preocupará com tempo” em relação à tramitação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027, enviado pelo Executivo em 16 de abril à Casa. Senna indicou, inclusive, que o colegiado poderá convocar reuniões extraordinárias durante o recesso parlamentar em julho.\n“Com certeza nós vamos debruçar nesse projeto, mas eu não vou me preocupar com questão de tempo”, disse Senna. “Por uma eventualidade, se a gente não conseguir aprovar antes do recesso, nós vamos continuar trabalhando o processo até aprovar da maneira que Goiânia precisa desta lei. Nós não vamos nos preocupar com fazer de forma açodada. Nós vamos estudar bem a quatro mãos e vamos trazer um resultado positivo para Goiânia. Recesso não é a minha preocupação.”