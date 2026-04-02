Em um dos últimos atos à frente da Secretaria-Geral de Governo (SGG), Adriano da Rocha Lima assinou um termo de cooperação com a Companhia Celg de Participações (CelgPar), que está em processo de liquidação, para a execução de três projetos estratégicos do governo: a MotoGP, que teve a primeira de cinco edições realizada em março, no Autódromo de Goiânia; o Parque da Serrinha; e a concessão de terminais rodoviários.\nNos bastidores do governo, a informação é que o ato gerou estranhamento e que haveria revogação determinada pelo novo governador Daniel Vilela (MDB) ainda na noite de quarta-feira (1º). O cancelamento do termo seria assinado pela secretária interina, Danielle Gomes de Oliveira, ex-subsecretária.\nNesta quarta, como antecipou o POPULAR, o governador decidiu nomear o secretário de Comunicação, Gean Carvalho, para a SGG.