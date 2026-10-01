O TikTok recomendou no feed "Para Você" vídeos publicados por perfis oficiais de candidatos que deveriam ser excluídos desse tipo de distribuição pelas regras eleitorais, segundo estudo do NetLab da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).\nEm três dias de testes, os pesquisadores registraram 24 recomendações de conteúdos de 11 contas de candidatos informadas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os vídeos apareceram para sessões de navegação que não seguiam esses perfis.\nFlávio Bolsonaro (PL) teve cinco recomendações. Lucas Pavanato (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) apareceram quatro vezes cada; Lula (PT), Rony Gabriel (Podemos-RS) e Rubinho Nunes (União Brasil-SP), duas; e André Janones (Rede-MG), Pedro Campos (PSB-PE), Gaby Santos (PDT-DF), Pedro Poncio (Novo-SP) e Thomaz Henrique (PL-SP), uma vez cada.