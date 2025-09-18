O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) aprovou por unanimidade na última quarta-feira (10) a revogação da titularidade da ex-primeira-dama do Estado de Goiás e ex-deputada federal Maria Bahia Peixoto Valadão do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da comarca de Goiânia. A decisão ocorreu após determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para retomada de processo administrativo (Proad) no tribunal, ao apontar suspeitas de irregularidades na gestão do cartório e incapacidade civil de Valadão na inspeção realizada em agosto em Goiás.\nA vacância do cartório já havia sido decidida pelo desembargador Carlos França, então presidente do TJ-GO, no Proad, em junho de 2023, mas houve suspensão determinada pelo CNJ em meio a recursos da titular, que alegava cerceamento da defesa. França havia se baseado em perícia médica que apontou “quadro clínico grave, degenerativo e irreversível, com comprometimento cognitivo e motor”. A defesa alegou que não pôde apresentar exames complementares.