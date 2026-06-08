O Tribunal de Justiça (TJ-GO) e o Ministério Público de Goiás (MP-GO) registraram índice de despesa com pessoal acima do limite de alerta no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao 1º quadrimestre de 2026. O cálculo considera o gasto com folha de pagamento dos últimos 12 meses (de maio de 2025 a abril de 2026).\nDe acordo com o documento, o TJ-GO gastou R$ 2,5 bilhões com pessoal no período analisado, número que representou 5,57% da receita corrente líquida (RCL) do estado. Para o tribunal, o limite de alerta é de 5,4%. Já o MP-GO registrou despesa com pessoal de R$ 849 milhões e índice de 1,84%. O limite de alerta é de 1,8%.\nOs números são relacionados à folha completa de pessoal, tanto de membros quanto de servidores. O limite de alerta é previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como aviso aos entes públicos sobre o aumento do comprometimento da receita com os salários dos funcionários, e não há punições. As sanções são aplicadas a partir do rompimento dos limites prudencial e máximo.