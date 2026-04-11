Em fevereiro de 2026, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) pagou R$ 23 milhões em indenizações para juízes e desembargadores. Além disso, naquele mês, a corte fez 138 pagamentos líquidos acima de R$ 100 mil. A folha de fevereiro, que teve custo total de R$ 62 milhões, é a mais recente do TJ-GO publicada no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).\nOs números de fevereiro deste ano demonstram crescimento no pagamento de indenizações, se comparado com janeiro de 2026 e os 12 meses de 2025. Em janeiro, os magistrados receberam R$ 19 milhões em indenizações. Já os pagamentos líquidos acima de R$ 100 mil foram 97. A folha bruta de janeiro custou R$ 59 milhões.\nEm 2025, as indenizações a magistrados do TJ-GO chegaram a até R$ 19 milhões por mês (em junho, julho e novembro), conforme já apontou reportagem do POPULAR. O mês com maior quantidade de magistrados que receberam mais de R$ 100 mil em suas contas foi fevereiro, com 85.