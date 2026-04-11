O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) pagou R$ 196 milhões acima do teto constitucional a seus magistrados em 2025. O valor coloca a corte em 12º lugar no País, entre os 27 tribunais estaduais e do Distrito Federal, segundo estudo da Transparência Brasil e da República.org. O levantamento mostra que 41% da remuneração bruta dos magistrados goianos é formada por gratificações e indenizações.\nO TJ-GO e a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) argumentam que todos os pagamentos foram feitos de acordo com a legislação.\nSegundo o levantamento, as cortes estaduais pagaram ao menos R$ 10,7 bilhões extrateto no ano passado. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) lidera, com R$ 3,9 bilhões acima do teto, seguido da corte de Minas Gerais (TJ-MG), com R$ 1,2 bilhão. Os números não consideram o 13º salário e adicional de férias e já incluem descontos relacionados ao teto constitucional.