O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) rejeitou a ação civil pública que buscou anular a nomeação de Sérgio Cardoso ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). A decisão unânime da Segunda Turma da 1ª Câmara Cível negou as acusações, apresentadas pelo então promotor Fernando Krebs, que questionaram a competência e a reputação ilibada de Cardoso, apontando também que ele é cunhado do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).O colegiado de desembargadores foi acionado em recurso do Ministério Público de Goiás (MPGO) contra a decisão de primeira instância, proferida pela juíza Zilmene Gomide da Silva, da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual. A magistrada recusou, em junho de 2024, o pedido de liminar para cancelar o ato de nomeação do conselheiro. Todos os membros da Segunda Turma mantiveram o entendimento, seguindo voto do desembargador Átila Naves do Amaral. O voto convalidado pelos desembargadores William Costa Mello, Ricardo Silveira Dourado e José Proto de Oliveira refuta as teses e garante a comprovação da idoneidade moral e reputação ilibada do nomeado, além do apontamento de ação anterior e a demonstração dos notórios conhecimentos exigidos para o cargo.Cardoso foi indicado e tomou posse em 2018, por ato do então governador José Eliton, aprovado por 38 dos 41 votos de deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A ação questionou a indicação, apontando que a mesma teria sido “tramada nos bastidores” para “burlar” a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece as regras de nepotismo.Além disso, o processo apontou que o ex-secretário estadual de Articulação Política não atendia aos requisitos constitucionais de “reputação ilibada e idoneidade moral, haja vista a existência da ação civil pública por ato de improbidade administrativa”. Também acusava que Cardoso não cumpria os “critérios de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública”, já que não havia evidências que demonstrassem os seus conhecimentos.A ação apresentada pedia o provimento do recurso de apelação, para que a decisão de primeira instância fosse reformada e que o decreto de nomeação se tornasse nulo. Originalmente, a solicitação de Fernando Krebs indicava a aplicação de multa diária de R$ 50 mil, em caso de descumprimento da liminar, caso fosse concedida.DerrubadaSobre o primeiro argumento, a decisão colegiada define que “não houve nepotismo, pois o nomeado não possuía parentesco com o governador que o nomeou, mas com o antecessor”. A conclusão ainda aponta que a nomeação envolveu o Executivo e o Legislativo, “sem prova de conluio para burlar a legislação”. Com relação à existência de ação anterior contra o indicado, os desembargadores entendera, que não houve condenação transitada em julgado e que o processo “não configura, por si só, falta de idoneidade moral” e que deve prevalecer “a presunção de inocência”.Em resumo, o voto de Átila Naves do Amaral argumenta que “a nomeação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios não configura nepotismo quando ausente parentesco com o agente nomeador. A existência de ação de improbidade administrativa sem trânsito em julgado não afasta a idoneidade moral do nomeado. O requisito de ‘notórios conhecimentos’ para o cargo é subjetivo e de análise discricionária do Governador, dispensando titulação formal”.ArquivamentoJá o inquérito civil público que investigou Cardoso foi arquivado pela 89ª promotoria de Justiça, em ato do promotor Flávio Cardoso Pereira, em setembro de 2024, dois meses depois da decisão liminar contra a ação inicial, proposta pelo atual procurador de Justiça, Fernando Krebs. A investigação encerrada apurou suposto enriquecimento ilícito do conselheiro e teve origem em denúncia anônima sobre um aumento patrimonial desproporcional ligado a influência política.Depois de análise de bens, contas bancárias e serviços prestados na administração pública desde a década de 1980, o promotor concluiu que a evolução financeira do investigado foi linear e compatível com seus rendimentos. A decisão aponta a ausência de provas de dolo ou de qualquer ato de improbidade administrativa, determinando o encerramento formal do caso por falta de justa causa para a continuidade da ação. “Não foi possível verificar qualquer ilicitude no crescimento financeiro do investigado. Não se apurou a presença de imóveis em valores exorbitantes, mas sim de um crescimento linear crescente na carreira pública do investigado”, apontou o promotor.Atual titular da promotoria, Pereira ainda apontou o contexto político no momento da apresentação da denúncia e abertura do inquérito. “A presente investigação teve início após a apresentação de uma representação sem qualquer lastro de veracidade, em um momento altamente político, visto que no ano de 2018 havia inúmeras investigações em desfavor de Marconi Perillo, sendo esse o ano no qual o investigado assumiu o cargo de conselheiro”, escreveu.No TCM, Cardoso assumiu vaga deixada por Sebastião Monteiro, conhecido como Tião Caroço, que se aposentou na corte de contas. Naquele ano, Tião disputou e venceu eleição para deputado estadual pelo PSDB. Desde 2023, o ex-conselheiro é diretor de assuntos institucionais na Alego. O presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB) ampliou este tipo de cargo para acomodar aliados ao longo dos últimos três anos. Na época da nomeação, o ato que indicou Cardoso ao tribunal foi contestado pelo Fórum Permanente de Combate à Corrupção (Focco-GO) e pela Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO).