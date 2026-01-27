O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) fez 468 pagamentos líquidos acima de R$ 100 mil a magistrados em 2025. Dados da folha de pagamento, publicados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), demonstram que pagamentos deste tipo foram realizados em todos os meses do ano passado. O pico foi em fevereiro, quando 85 membros da categoria receberam mais de R$ 100 mil.\nOs magistrados do TJGO têm subsídio de R$ 39,7 mil (juiz substituto em segundo grau) a R$ 41,8 mil (desembargador). No entanto, estes valores são incrementados por indenizações que não sofrem corte do teto constitucional de R$ 46 mil (subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal). Por este motivo, há casos de pagamentos líquidos de mais de R$ 100 mil.\nEntre os penduricalhos estão os auxílios alimentação, pré-escolar, saúde, natalidade e moradia. Também entram na lista ajudas de custo e indenizações classificadas no portal do CNJ como “outras” - indenização por plantão, acúmulo de função e licença compensatória, por exemplo.