Dos R$ 957 milhões destinados por parlamentares goianos e pagos em 2025, R$ 650 milhões foram para a saúde. A legislação determina que pelo menos metade das emendas individuais devem ser destinadas para esta área, o que ajuda a explicar o volume. As emendas destinadas via Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome aparecem em segundo lugar na lista, com R$ 19 milhões. Em terceiro estão as emendas para o esporte, com R$ 12,9 milhões.\nA emenda é uma parcela do Orçamento federal que parlamentares destinam para obras, compra de equipamentos e serviços em suas bases eleitorais. As modalidades individual e de bancada são de execução obrigatória, mas também existem as emendas de comissão, indicadas pelos colegiados do Congresso Nacional, que não são impositivas (a reportagem não localizou no Siop informação sobre empenho ou pagamento deste tipo de emenda em 2025 diretamente para Goiás).