Com atraso na tramitação da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, a Câmara de Goiânia analisará a matéria simultaneamente à Lei Orçamentária Anual (LOA). A dois meses do fim do ano, há indefinição sobre os dois projetos, que estão entre os mais relevantes para o Executivo por definirem como serão as despesas da Prefeitura no próximo ano. A regra é que a LDO serve como base para a elaboração da LOA.\nNa avaliação sobre o clima que as duas matérias devem enfrentar nas próximas semanas, os vereadores se dividem. Aqueles que são mais próximos ao Paço Municipal defendem a estratégia adotada pela administração e afirmam que há resultado do processo de reconstrução da base. Outros parlamentares afirmam que as arestas ainda existem e criticam a Prefeitura.\nA LDO chegou à Câmara originalmente em 12 de agosto, foi encaminhada à Comissão Mista no dia 13 e enviada à procuradoria da Casa no dia 14. No dia 29, o presidente da Mista, Cabo Senna (PRD), indicou Lucas Vergílio (MDB) para a relatoria.