Secretário-geral de Governo e membro do primeiro escalão desde o início da gestão de Ronaldo Caiado (PSD), Adriano da Rocha Lima afirma que os resultados dos mandatos apontam para uma “transformação consistente” de Goiás. “Nós conseguimos reestruturar o estado fiscalmente, para que ele tivesse recursos para investir, desenvolver todas essas políticas públicas. E, depois disso tudo, ainda ter cerca de R$ 10 bilhões em caixa. Isso é uma transformação muito consistente”, afirmou.\nAdriano menciona as ações para fortalecer os pilares de segurança pública, saúde e educação e a construção da ala pediátrica do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), além do retorno da MotoGP para o estado. O secretário também destacou a importância da iniciativa de investir em tendências como terras raras, inteligência artificial e biocombustível.