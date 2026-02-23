Coordenador de projetos da Transparência Brasil, Cristiano Pavini reforçou que a expansão de volume e modalidades das emendas parlamentares na última década tem como efeito a destinação de recursos, em geral, a partir de decisões políticas e não técnicas. “Esses recursos vão ser direcionados para os redutos eleitorais daqueles parlamentares. Claro, há exceções, mas majoritariamente essas emendas não vão seguir uma lógica de combater problemas estruturantes do País”, afirmou o coordenador da entidade.\nPavini apontou que, em geral, existe uma ação genérica, com o fatiamento dos recursos públicos em uma série de beneficiários. “O que se tem, em resumo, é uma lógica do interesse individual do parlamentar para atendimento a questões majoritariamente pontuais dos municípios e do estado, em detrimento de soluções estruturantes ou de políticas para o país, que deveriam ser prioritárias”, apontou o dirigente da Transparência Brasil.