Eleitores goianos devem ficar atentos aos seus locais de votação para as Eleições de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) alterou endereços em 86 municípios do estado, incluindo Goiânia e Aparecida de Goiânia (confira no documento ao longo do texto). Segundo o órgão, as mudanças foram feitas para garantir melhores condições de atendimento, segurança, acessibilidade e a continuidade dos trabalhos durante obras.\nO primeiro turno das eleições ocorre no próximo domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h, seguindo o horário oficial de Brasília. Para presidente da República e governador, caso nenhum dos concorrentes atinja a maioria absoluta dos votos válidos, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.\nO TRE-GO recomenda que os eleitores verifiquem com antecedência o local de votação para evitar deslocamentos desnecessários e atrasos. A checagem pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou ainda de forma presencial, indo até o Cartório Eleitoral. Em caso de dúvidas, a pessoa pode ligar para os números 148 e (62) 3920-4342.