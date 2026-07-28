O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) cassou, em julgamento realizado nesta segunda-feira (27), o mandato da vereadora de Goiânia Aava Santiago (PSB) por infidelidade partidária. A ação foi protocolada pelos diretórios estadual e municipal do PSDB após Aava trocar a sigla pelo PSB. A parlamentar poderá recorrer da decisão no cargo.\nEm nota, a assessoria de Aava afirmou que sua defesa apresentará recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “e utilizará todos os instrumentos previstos na legislação para assegurar a manutenção do mandato”. “A discussão será levada até a última instância da Justiça Eleitoral, com firmeza e confiança de que a decisão será reformada”, disse.\nEm seu voto, o relator, desembargador Adenir Teixeira Peres Júnior, alegou que a defesa não apresentou provas que demonstrem a justa causa da desfiliação da vereadora, dentro dos argumentos de anuência partidária, mudança substancial no programa do partido, discriminação política pessoal - inclusive no âmbito de violência política de gênero - e janela partidária.