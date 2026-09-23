-POP_Urnas_Eleiçoes_230926 (1.3459376)\nO Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) iniciou, nesta terça-feira (22), a cerimônia de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Gerais de 2026 (assista ao video acima). A cerimônia de carga e lacre é pública, sendo que representantes partidários, advogados e advogadas e representantes de órgãos fiscalizadores são convocados a participarem.\nA carga e lacre é parte fundamental do processo de preparação das urnas eletrônicas para as Eleições, pois consiste na instalação dos sistemas e dos dados necessários à votação, incluindo informações de eleitores e eleitoras e de candidatos e candidatas nos equipamentos. Posteriormente, são colocados lacres de segurança, que tornam as urnas invioláveis.\nDessa forma, as urnas são lacradas e identificadas por município, local de votação e seção eleitoral. Depois, são armazenadas em caixas devidamente lacradas e assinadas pelas autoridades presentes, como os juízes eleitorais, promotores e representantes de partidos e coligações.