-Vídeo (1.3462479)\nO Tribunal Regional Eleitoral (TRE) concluiu, nesta quarta-feira (30), o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das eleições em Goiás. “Cada urna recebe os dados dos eleitores e dos candidatos”, explica o chefe da Seção de Suporte ao Voto Informatizado (Sevin), Cleyton Eufrásio.\nO tribunal dispõe de 17.407 urnas eletrônicas, que já foram distribuídas às 92 zonas eleitorais do Estado. Os equipamentos lacrados nesta sexta-feira atenderão os leitores de Goiânia e serão enviados para as seções no sábado (3).\nSegundo Cleyton Eufrásio, Goiás conta com 16.656 seções eleitorais. As urnas excedentes ficam disponíveis para substituição em caso de falha de algum equipamento.\n“Se uma urna apresentar qualquer tipo de defeito, os dados são preservados e transferidos para outra, garantindo que o eleitor consiga votar do início ao fim em um processo totalmente informatizado”, afirma.