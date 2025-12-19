O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) manteve na quinta-feira (18) a cassação dos mandatos do prefeito de Joviânia (Sul Goiano), Max Barbosa (Podemos), do vice-prefeito, Roudison Sabino (PSD), e dos vereadores do município Flávio Martins (PP) e João Paulo Ferreira Rezende (Podemos), por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2024.\nA decisão rejeitou recursos apresentados pelos réus contra a cassação determinada na primeira instância, pela juíza Danila Cláudia Le Sueur Ramaldes, da 45ª Zona Eleitoral de Pontalina, em agosto deste ano.\nO TRE-GO decidiu que a execução do acórdão ocorrerá após o esgotamento de instâncias ordinárias, o que significa que não haverá afastamento imediato dos condenados. Max nega as acusações e afirma que irá recorrer com embargos ao TRE-GO e, se necessário, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).