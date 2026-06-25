O plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) rejeitou, por unanimidade, o pedido de cassação dos mandatos da chapa dos vereadores eleitos em 2024 pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. O julgamento ocorreu no início da noite de terça-feira (23) e terminou com os 7 votos favoráveis à manutenção das cadeiras de Kátia Maria, Edward Madureira e Fabrício Rosa (os três do PT) na Câmara Municipal de Goiânia.\nO TRE-GO analisou recurso apresentado pelas defesas dos vereadores petistas, contra a decisão de primeira instância que havia determinado a cassação da chapa da federação por suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. A corte reconheceu a legitimidade das candidaturas e, com a decisão, a disputa judicial do caso foi encerrada e os parlamentares permanecem nos cargos.