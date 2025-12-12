Laura Maria Ferreira Bueno, Lívia Augusta Gomes Machado e Villis Marra Gomes (Divulgação / TJGO)\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) definiu, nesta sexta-feira (12), uma lista tríplice composta exclusivamente por mulheres para a vaga de desembargadora destinada ao quinto constitucional do Ministério Público de Goiás (MPGO). A escolha abre caminho para a nomeação de uma nova integrante na Corte goiana.\nA indicação, que ocorreu durante sessão extraordinária do Órgão Especial, é decorrente da aposentadoria da desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, que ocorreu em outubro.\nA sessão foi conduzida pelo presidente do TJGO, desembargador Leandro Crispim, que acompanhou o processo de votação e conduziu o anúncio das candidatas mais votadas.\nAs três procuradoras de Justiça selecionadas pelo Órgão Especial, conforme a ordem de votação, foram as procuradoras de Justiça: