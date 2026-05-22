Após a Corregedoria Nacional de Justiça apontar pagamentos indevidos nas folhas de março, abril e maio de 2026 do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), a corte afirmou em nota que está prestando os esclarecimentos solicitados pelo órgão e ressaltou que a análise ainda está em andamento, sem definição sobre os resultados. A auditoria é relacionada a pagamentos feitos a magistrados.\nO tribunal disse que a decisão da corregedoria trata de aspectos metodológicos relacionados ao processamento das folhas de pagamento e determina a realização de recálculos individualizados e readequações dos procedimentos adotados. O TJ-GO afirmou que está cumprindo integralmente as determinações e encaminhará as informações nos prazos definidos.\nNa nota, o tribunal argumentou que os pagamentos analisados são referentes aos meses de março e abril de 2026, período anterior à implementação das adequações decorrentes das recentes alterações normativas e decisões nacionais sobre o tema . A Corregedoria Nacional de Justiça é um órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).