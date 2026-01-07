O anúncio da troca do ex-deputado federal Elias Vaz pela vereadora Aava Santiago no comando estadual do PSB, nesta segunda-feira (5), adianta processo de transição do partido da base aliada ao governador Ronaldo Caiado (UB) para a oposição nas eleições estaduais de outubro.\nApesar da manutenção de lideranças próximas ao Palácio das Esmeraldas, a futura presidente regional antecipa ao POPULAR que estará “na linha de frente” da campanha do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e articula para levar a sigla para o mesmo caminho.\nA nova direção estadual da legenda passou a ser articulada junto ao comando nacional em novembro de 2025, quando houve a primeira conversa entre Elias, Aava e o presidente da legenda e prefeito do Recife (PE), João Campos. A vereadora, ainda filiada ao PSDB, confirmou a decisão em nova reunião com Campos, nesta terça. Logo depois do retorno da viagem a Pernambuco, houve primeira reunião com os correligionários.