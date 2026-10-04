Remanejamento de seções eleitorais gerou dúvidas entre votantes no Setor Leste Universitário (José Bonfim/CBN Goiânia)\nA troca nos endereços de seções eleitorais causou confusão entre os eleitores que votavam no Centro de Ensino em Período Integral Pré-Universitário e na Área 2 da PUC, no setor Leste Universitário, em Goiânia.\nConforme apurado pelo repórter José Bonfim, da CBN Goiânia, as seções 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 464, 465, 466 e 467 que funcionavam no Colégio Pré-Universitário foram transferidas para a Escola de Artes e Arquitetura da PUC, localizada na Área 3 do Campus I.\nEnquanto, as seções 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 379, 382, 482 e 483, que funcionavam na Área 2 da PUC, foram transferidas para a Escola de Ciências Médicas e da Vida.\nJá as seções 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 354, 358, 361, 362, 364, 366, 368, 369 e 484, que funcionavam na Área 2 da PUC, estão recebendo os eleitores na Escola de Formação de Professores.