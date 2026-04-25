Ao abrir espaço na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEL) para indicação de Welington Peixoto (PRD), irmão do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), o governador Daniel Vilela (MDB) completa 21 trocas no primeiro escalão do governo, desde a sua posse, em 31 de março. A nomeação foi confirmada por Daniel nesta sexta-feira (24).\nNa última quinta-feira (23), o governador bateu o martelo sobre os titulares de outros dois órgãos que estavam sem definição desde o início de abril: Paulo Henrique da Farmácia assume a Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) e Geraldo Ferreira Pires ficará à frente das Centrais de Abastecimento (Ceasa) - informação antecipada pelo Giro.\nApesar de articular nos bastidores um espaço no governo, o grupo de Bruno Peixoto também alimentava a esperança de que ele pudesse ser candidato a vice na chapa de Daniel, pré-candidato à reeleição, e que Welington disputasse cadeira de deputado federal no lugar do presidente da Alego. A nomeação para a SEL reforça o que já era considerado claro no meio governista: que não há chances de Bruno compor a chapa majoritária.