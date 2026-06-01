BRASÍLIA, DF E WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump nomeou nesta segunda-feira (1º) Daniel Perez como o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil.\nRepublicano, Perez é o presidente da Câmara de Representantes da Flórida. A designação será encaminhada para confirmação do Senado americano.\nEUA expandem poder contra PCC e Comando Vermelho; entenda o que prevê a legislação americana\nCaiado aprova decisão dos EUA sobre facções e nega ser interferência\nDecisão dos EUA tem efeito incerto sobre Pix, e governo teme eventuais sanções a instituições financeiras\nCom a chegada de Perez, os EUA voltarão a ter um embaixador no país desde que Elizabeth Bagley —indicada por Joe Biden— deixou o posto após o fim do mandato do democrata. A missão americana no Brasil é atualmente comandada pelo encarregado de negócios, Gabriel Escobar.