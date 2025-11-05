Prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nO TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou por unanimidade a criação do Missão, partido político ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre).\nCom a aprovação, o partido poderá participar das eleições de 2026. O MBL já havia obtido do MPE (Ministério Público Eleitoral), em setembro, um parecer favorável à criação da legenda. Para o órgão, a sigla cumpriu as exigências necessárias --entre elas, a coleta de assinaturas e a elaboração do programa partidário.\nOs seis ministros seguiram voto do relator André Mendonça, que afirmou que a sigla obteve os números necessários para a criação. O MBL conseguiu mais de 589 mil assinaturas favoráveis --o número mínimo era 547.042.\nSede do TSE, em Brasília: Corte considera critério na análise de supostas candidaturas laranjas na cota de gênero (Divulgação)