O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou nesta quarta (3) a divisão dos valores do fundo eleitoral de financiamento de campanha. Ao todo, cerca de R$ 4,9 bilhões serão distribuídos entre 30 partidos.\nA divisão considera a representatividade dos partidos no Congresso e o desempenho nas últimas eleições. Como PL e PT elegeram as maiores bancadas na Câmara e Senado, recebem mais recursos.\nDelúbio posta vídeo em que Lula o abraça em Catalão: 'Somos amigos e companheiros'\nEm menos de 2 minutos, Senado aprova projeto que dificulta aborto legal em menores de 14 anos\nTSE rejeita recursos e mantém Cláudio Castro inelegível até 2030\nVeja quanto cada partido vai receber:\no PL: R$ 881.657.477,34\no PT: R$ 615.367.980,20\no União Brasil: R$ 526.242.858,11\no PSD: R$ 421.008.404,89\no PP: R$ 417.067.738,40\no MDB: R$ 400.002.399,99