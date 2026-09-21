As campanhas do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e do ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) apostam em possível crescimento nos municípios do entorno do DF, com avaliação de que a região sofre menor influência da máquina do governo estadual, mobilizada em torno de Daniel Vilela. Os tucanos apontam manutenção de apoios políticos a Marconi advindos dos quatro mandatos de governador, enquanto os petistas enxergam maior influência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nUm dos coordenadores da campanha do ex-governador avalia que o candidato conta com apoios de lideranças tradicionais nas cidades do entorno e mantém força política estruturada. O chamado “recall” foi demonstrado ainda na eleição de 2018, quando o então governador José Eliton e ex-vice de Marconi alcançou a segunda colocação em oito dos 11 maiores municípios, com votações consideravelmente superiores à média de 13,7% alcançada em todo o estado, apenas na terceira colocação geral.