As assessorias jurídicas do União Brasil, comandado pelo governador Ronaldo Caiado, e do MDB, liderado pelo vice-governador Daniel Vilela, apresentaram recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de reverter a decisão que manteve a chapa de deputados estaduais do PL na eleição de 2022. O processo aponta fraude na cota de gênero e supostas candidaturas fictícias e busca anular toda a nominata do partido, inclusive com a cassação dos mandatos dos três parlamentares da sigla.\nO agravo regimental foi protocolado no dia 6 de outubro na tentativa de cancelar o acórdão, relatado pelo ministro Nunes Marques e confirmado três dias antes. A decisão manteve a validade dos votos recebidos pela chapa que levou à eleição dos deputados Major Araújo, Delegado Eduardo Prado e Paulo Cezar Martins.