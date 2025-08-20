Os dois copresidentes da federação União Progressista, Antônio Rueda (UB) e Ciro Nogueira (PP), adiaram nesta terça-feira (19) a decisão sobre cobranças do governador Ronaldo Caiado (UB) pelo desembarque do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar dos discursos de oposição à gestão petista, os dois dirigentes, além de outras lideranças nacionais, deixaram a deliberação para a saída de integrantes dos dois partidos de cargos no governo em aberto.Os partidos realizaram convenção conjunta que oficializou a criação de uma federação partidária e também aprovaram, em reuniões separadas, o estatuto da aliança. Os passos eram as últimas etapas necessárias para formalizar a composição junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No mais longo discurso durante a reunião, em quase 15 minutos, Caiado repetiu os motes da pré-campanha, citou resultados do governo em Goiás e cobrou que os dois partidos definam pelo desembarque. “Agora é chegada a hora de nós refletirmos bem. Um partido com a musculatura do União Brasil não pode acanhar as nossas lideranças políticas. Nós não podemos mais ficar sendo entrevistados e as pessoas perguntam se você tem ministro na base do governo ou você é oposição? Partido tem que ter lado. O hibridismo dá certo na agricultura”, defendeu o governador em Brasília.A proposta já havia sido antecipada pelo governador na última semana, quando garantiu que o tema seria ao menos colocado em pauta na convenção desta terça, o que não ocorreu. Nenhuma das lideranças nacionais de UB e PP fizeram menção à sugestão durante a convenção, apesar da manutenção do padrão de ataques contra o governo Lula, como de Antônio Rueda, Ciro e ACM Neto.Depois do evento que oficializou a federação, Rueda e Ciro Nogueira consideraram a possibilidade de desembarque da gestão petista, mas apontaram que essa é uma decisão que ainda será tomada individualmente por cada legenda. “O próximo passo é as duas agremiações chamarem as suas convenções e suas comissões executivas para tratar desse tema. O quanto antes a gente tratar disso, de forma mais simples a gente vai tocar essa federação”, apontou o presidente do União Brasil.Já o senador Ciro Nogueira confirmou a intenção de que os filiados entreguem os cargos no governo federal, apesar de a federação ter adiado a decisão. “Pode ter certeza de que, no que depender do presidente Rueda, pelo que ele tem me dito, nós iremos desembarcar desse governo o mais rapidamente possível. Essa não é uma decisão só minha. É uma decisão da bancada e do partido, mas pode ter certeza que não vai demorar para isso acontecer”, apontou o dirigente do PP.O assunto gera divergência interna, por exemplo, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB/AP), que foi o primeiro a discursar. Aliado do Planalto e dono de indicações a cargos de ministro e diretores de agências reguladoras, o senador já declarou que não votará projetos de interesse da oposição, como a anistia. Alcolumbre disse na convenção que a composição não é de oposição ou situação e afirmou que a federação nasce para fazer “política com P maiúsculo”, além de criticar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.No discurso, Caiado também cobrou que, depois do desembarque, a federação União Progressista lance, necessariamente, candidatura própria à presidência da República e voltou a defender o próprio nome para a disputa. “O partido tem que ter rumo e posição clara. Para vencer a crise no país é preciso que o partido lance candidato e que tenha posição clara. A solução é derrotar o Lula na eleição de 2026”, propôs.CandidaturaOs dois copresidentes da federação não confirmaram a intenção de lançamento de candidatura própria. Nogueira, pelo contrário, apontou diretamente que não acredita que a composição deva encabeçar uma chapa presidencial. “Fazer a transição do atraso de uma esquerda que se esgotou para levar o Brasil ao destino que nunca pode se perder. Se a política é um corpo, nós temos grandes nomes, mas talvez não seja a hora de sermos a cabeça”, indicou o senador, que não fez qualquer citação a Caiado no discurso.Já Rueda fez menção direta ao governador goiano, mas não indicou que o projeto da federação seja, necessariamente, a apresentação de nome próprio ao Palácio do Planalto. “Nossa união será, de forma resiliente, a melhor saída para o Brasil. Vamos nos tornar vencedores. Deixo aqui um chamado motivador: unam-se ainda mais, trabalhem com paixão e dialoguem com respeito. Levem essa energia para as ruas e para as urnas, Caiado, em 2026”, afirmou.O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, citou Caiado no discurso, mas para reforçar o discurso de oposição ao PT. Quando apresentou avaliação sobre a participação da nova federação no processo eleitoral do próximo ano, o ex-deputado federal apontou para o protagonismo das siglas, mas com possibilidade de “apoio” a um projeto que vença a disputa pelo comando do país.“Nós iremos entrar na história do Brasil por ter sido decisivo na construção da vitória do próximo presidente do Brasil, que não é do PT e sairá dessa federação, com seu trabalho e apoio. O próximo presidente vai mudar o Brasil com o nosso apoio, porque esse é o nosso compromisso”, discursou.Apesar da indefinição, o governador voltou a apresentar, nas redes sociais, que a confirmação da federação entre UB e PP reforça sua própria pré-candidatura a presidente. “Um momento ímpar na política brasileira. Construímos hoje o maior partido político do Brasil. Uma estrutura hoje que, cada vez mais, dá consistência para a nossa pré-candidatura à presidência da República. Vamos lutar com muita coragem e determinação para dar de novo independência ao povo brasileiro”, afirmou Caiado em vídeo publicado nesta terça.