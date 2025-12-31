O ano de 2025 termina como aquele em que os políticos goianos tiveram um choque de realidade, o meio ambiente voltou a sofrer e o esporte frustrou - mas a arte brilhou.\nEm seu último ano no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado (UB) enfrentou resistência do próprio partido ao seu projeto presidencial. Em Goiânia, o estreante Sandro Mabel (UB) encontrou uma Câmara Municipal arredia.\nRetrospectiva 2025: futebol goiano fica sem acesso nacional e outros destaques do esporte\nRetrospectiva 2025: Cinema nacional brilha com Goiás em 2026\nRetrospectiva 2025: Crise dos lixões escancara impasses\nRetrospectiva 2025: Bolsonaro é condenado a mais de 27 anos de reclusão e é preso\nRetrospectiva 2025: Pré-candidatura de Caiado avança pouco\nRetrospectiva 2025: Terras raras colocam Goiás em destaque\nRetrospectiva 2025: emendas impositivas liberadas sem muitos critérios